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Мария Шарапова ушла из спорта

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vanity Fair

Мария Шарапова ушла из спорта
Мария Шарапова, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Всемирно известная российская теннисистка Мария Шарапова ушла из спорта. О завершении профессиональной карьеры спортсменки в среду, 26 февраля, сообщило американское издание Vanity Fair.

32-летняя теннисистка, ставшая настоящей звездой, лично объявила о своем решении в собственной колонке, которую она ведет для журнала.

"Теннис – я говорю прощай", – подчеркнула Мария Шарапова.

Напомним, спортсменка является экс-первой ракеткой мира, победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах. Кроме того, Шарапова стала одним из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов.

 

ЕТ

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