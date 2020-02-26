Мария Шарапова ушла из спорта

32-летняя теннисистка, ставшая настоящей звездой, лично объявила о своем решении в собственной колонке, которую она ведет для журнала.

"Теннис – я говорю прощай", – подчеркнула Мария Шарапова.

Напомним, спортсменка является экс-первой ракеткой мира, победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах. Кроме того, Шарапова стала одним из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов.