СМИ: друг британского принца Уильяма женится на теннисистке Марии Шараповой

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29 января 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

теннисистка Мария Шарапова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналисты сообщают, что хороший друг британских принцев Уильяма и Гарри сделал предложение российской теннисистке Марии Шараповой. Об этом якобы свидетельствует помолвочное кольцо на пальце спортсменки.

На фото, которое ранее появилось на страничке Марии в соцсети, но уже исчезло, можно было увидеть кольцо, украшенное огромным бриллиантом, "на том самом пальце". Это стало поводом для слухов о скорой свадьбе теннисистки и ее бойфренда – Александра Гилкиса. Женщина и мужчина встречаются с начала 2018 года.

Гилкис учился в Итоне, а затем основал аукцион Paddle 8. Подчеркивается, что он является очень состоятельным человеком. Мужчина ранее был женат на приятельнице герцогини Меган Мише Нону.