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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Мария Шарапова выбыла с турнира Australian Open после первого же поединка

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Мария Шарапова выбыла с турнира Australian Open после первого же поединка
Мария Шарапова, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Марии Шараповой вылетела из Открытого чемпионата Австралии после первого же поединка. Ее соперницей на корте оказалась спортсменка из Хорватии по имени Донна Векич.

Согласно последней информации, игра Марии Шараповой и Донны Векич продолжалась 1 час 21 минуту. Оба сета российская теннисистка проиграла: первый – со счетом 3:6, а второй – с показателем 4:6.

Подчеркивается, что в ходе второго сета Мария держалась значительно увереннее: сначала она лидировала со счетом 4:1, однако затем проиграла 5 геймов подряд. 

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