Мария Шарапова выбыла с турнира Australian Open после первого же поединка

Российская теннисистка Марии Шараповой вылетела из Открытого чемпионата Австралии после первого же поединка. Ее соперницей на корте оказалась спортсменка из Хорватии по имени Донна Векич.
Согласно последней информации, игра Марии Шараповой и Донны Векич продолжалась 1 час 21 минуту. Оба сета российская теннисистка проиграла: первый – со счетом 3:6, а второй – с показателем 4:6.
Подчеркивается, что в ходе второго сета Мария держалась значительно увереннее: сначала она лидировала со счетом 4:1, однако затем проиграла 5 геймов подряд.
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