Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

15-летняя теннисистка на старте Australian Open обыграла Винус Уильямс

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

15-летняя теннисистка на старте Australian Open обыграла Винус Уильямс
теннисная ракетка, pixabay.com

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) за один час 40 минут в двух сетах обыграла свою соотечественницу Винус Уильямс со счетом 7:6.

Теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA

Теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA

Отметим, что подающей надежды теннисистке, 67-й ракетке мир Кори Гауфф исполнится 16 лет только в марте текущего года.

Подчеркивается также, что юная спортсменка вышла во второй круг Australian Open, где ей придется противостоять представительнице Румынии Соране-Михаэле Кырстя, которая на старте турнира обыграла чешку Барбору Стрыцову (34) – 6:2, 7:6 (7:5).

ЕТ

//картина дня

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Страны-должники начали расплачиваться с Россией за поставленные им ранее военное оборудование и технику.

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, как ведет себя на свидании или встречах с представителями мужского пола. По её словам, для…

//новости ан

//новости ан

Очевидцы поделились подробностями происшествия с прорывом трубы отопления в пермской гостинице минувшей ночью. Отмечается, что инцидент произошел около трех часов ночи…

Принц Гарри рассказал подробности решения отойти от своих королевских обязанностей. По его словам, Великобритания – его дом и любимое место, поэтому данные действия очень…

//новости ан