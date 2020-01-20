15-летняя теннисистка на старте Australian Open обыграла Винус Уильямс

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20 января 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

теннисная ракетка, pixabay.com

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) за один час 40 минут в двух сетах обыграла свою соотечественницу Винус Уильямс со счетом 7:6.

Отметим, что подающей надежды теннисистке, 67-й ракетке мир Кори Гауфф исполнится 16 лет только в марте текущего года.

Подчеркивается также, что юная спортсменка вышла во второй круг Australian Open, где ей придется противостоять представительнице Румынии Соране-Михаэле Кырстя, которая на старте турнира обыграла чешку Барбору Стрыцову (34) – 6:2, 7:6 (7:5).