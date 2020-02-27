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В Италии у помощницы президента Ломбардии диагностирован коронавирус, Аттилио Фонтана ушел на карантин

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В Италии у помощницы президента Ломбардии диагностирован коронавирус, Аттилио Фонтана ушел на карантин
Аттилио Фонтана, фото из соцсети

В Италии у помощницы президента Ломбардии Аттилио Фонтана диагностирован коронавирус. Глава этой итальянской области объявил об уходе на две недели на карантин. Хотя Аттилио Фонтана сдал тест на коронавирус, и первые результаты теста наличие заболевания у него не подтвердили, президент Ломбардии решил добровольно соблюдать режим изоляции.

Италия становится центром распространения коронавируса, выявленного впервые в Китае. По последним данным, в Италии примерно 400 человек заразились коронавирусом. Скончались 12 человек. Большинство заболевших в Ломбардии. Глава этого итальянского региона начала носить медицинскую маску и на всякий случай примет меры, чтобы через него не заразились другие люди: "Я сам начну придерживаться предписаниям санитарных властей и на две недели постараюсь жить в своего рода самоизоляции, которая прежде всего обезопасит людей, которые меня окружают". 

 
 
 
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Публикация от Attilio Fontana (@fontanaufficiale)26 Фев 2020 в 5:50 PST

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