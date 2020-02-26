МИД рекомендует россиянам отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию

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26 февраля 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Фото: pixabay.com

В Министерстве иностранных дел РФ призвали местных граждан не посещать Республику Корея, Иран и Италию из-за роста зараженных коронавирусной инфекцией в данных странах. Таким образом они хотят обезопасить Россию от проникновения вируса.

«В связи со вспышкой в Республике Корея, Исламской Республике Иран и ряде областей Итальянской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Исламскую Республику Иран и Итальянскую Республику, если они не вызваны крайней необходимостью», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в МИД просят находящихся за границей граждан сообщить свои контактные данные посольствам России в Южной Корее, Иране и Италии «для учета и дальнейшего регулярного оповещения о планируемых правительством РФ мерах реагирования в связи с распространением коронавируса».

В ведомстве уточнили, что каждый россиянин может установить на свой телефон приложение МИД России «Зарубежный помощник» для быстрой обратной связи.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но также через грязные руки и воду.