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Роспотребнадзор: коронавирус может передаваться через грязные руки и воду

, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор: коронавирус может передаваться через грязные руки и воду
мытье рук, pixabay.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но также через грязные руки и воду. Именно поэтому следует соблюдать правила гигиены.
 
Анна Попова в среду, 26 февраля, подчеркнула, что следует как можно чаще мыть руки и лицо, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте жилье и предметы личного обихода, а также протирать антибактериальными салфетками гаджеты. 
 
В Роспотребнадзоре также рекомендуют не выезжать за границу без крайней необходимости. 
ЕТ

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