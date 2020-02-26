Роспотребнадзор: коронавирус может передаваться через грязные руки и воду

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но также через грязные руки и воду. Именно поэтому следует соблюдать правила гигиены.

Анна Попова в среду, 26 февраля, подчеркнула, что следует как можно чаще мыть руки и лицо, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте жилье и предметы личного обихода, а также протирать антибактериальными салфетками гаджеты.