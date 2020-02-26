Роспотребнадзор: в РФ возрастает риск распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 26 февраля, заявила, что риск распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации возрастает из-за ситуации в мире.

Попова отметила, что в настоящий момент случаи заражения новым типом коронавируса регистрируют 39 стран. В Роспотребнадзоре уточнили, что готовность готовность российской системы здравоохранения к борьбе с болезнью уже проверялась в рамках поручения оперативного штаба, но требования к усилению контроля и готовности медучреждений возрастают.