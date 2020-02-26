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Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Южной Америке

, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Южной Америке
стетоскоп, pixabay.com

На территории Южной Америки зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса. Инфицированный человек, согласно последним данным, находится в Бразилии.

Местные журналисты утверждают, что заболевший пребывает в стабильном состоянии. Установлено, что он две недели провел в итальянской провинции Ломбардия, где в последние несколько дней существенно возросла смертность от коронавируса нового типа.

К настоящему моменту больше всего заболевших и умерших от этого вируса зафиксировано в Китае. 

ЕТ

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