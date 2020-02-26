Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Южной Америке

На территории Южной Америки зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса. Инфицированный человек, согласно последним данным, находится в Бразилии.
Местные журналисты утверждают, что заболевший пребывает в стабильном состоянии. Установлено, что он две недели провел в итальянской провинции Ломбардия, где в последние несколько дней существенно возросла смертность от коронавируса нового типа.
К настоящему моменту больше всего заболевших и умерших от этого вируса зафиксировано в Китае.