Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Южной Америке

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26 февраля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

стетоскоп, pixabay.com

На территории Южной Америки зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса. Инфицированный человек, согласно последним данным, находится в Бразилии.

Местные журналисты утверждают, что заболевший пребывает в стабильном состоянии. Установлено, что он две недели провел в итальянской провинции Ломбардия, где в последние несколько дней существенно возросла смертность от коронавируса нового типа.

К настоящему моменту больше всего заболевших и умерших от этого вируса зафиксировано в Китае.