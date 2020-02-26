Голикова: Россия получила штамм коронавируса

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в среду, 26 февраля, сделала важное заявление. По словам политика, отечественные ученые к настоящему моменту получили штамм нового типа коронавируса.

В рамках беседы с журналистами Голикова уточнила, что штамм коронавируса был получен российскими специалистами не от китайской стороны.

Подчеркивается, что в настоящий момент в России приступили к разработке вакцины от заболевания.

Ранее во Всемирной Организации Здравоохранения призвали пока не употреблять термин "пандемия" в отношении вспышки коронавируса, но отметили, что такой сценарий возможен.