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ВОЗ: говорить о пандемии коронавируса пока рано, но такой сценарий возможен

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ВОЗ: говорить о пандемии коронавируса пока рано, но такой сценарий возможен
лаборатория, pixabay.com
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 26 февраля, заявил, что пока рано говорить о пандемии нового типа коронавируса, однако, отметил, что такой сценарий исключать нельзя.
 
Гебрейесус напомнил, что коронавирусом за пределами Китая заразились уже 2790 человек, из которых 44 скончались. Он также заметил, что внезапный рост случаев заболевания в Италии, Иране и Южной Корее вызывает озабоченность. В ВОЗ, однако, подчеркнули, что пока не видят устойчивой и интенсивной передачи вируса в обществе, поэтому существует возможность сдержать его.
 
В организации призвали не употреблять слово "пандемия" раньше времени.
ЕТ

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