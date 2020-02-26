//В мире 13+
Число жертв коронавируса в Италии достигло 12 человек
26 февраля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
26 февраля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Елена Середа
Игорь Черский
Мария Дегтерева
В Госдуме рассказали, какое условие нужно выполнить в первую очередь, чтобы остановить войну в Донбассе, которая продолжается с весны 2014 года. По данному вопросу…
Политика
История с подсчетом населения при помощи спутника на территории Крыма, а также мятежных республик Донбасса закончилась тем, что сформулировавшему ее министру пришлось оправдываться. Чиновника высмеяли за «гениальную идею». Тот тут же свалил всю вину на ООН.
Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую точку зрения высказал Армен Гаспарян, отечественный политический эксперт.
Наиболее вероятным вариантом развития вооруженного конфликта на востоке Украины является его заморозка. Соответствующую…
Вот и отпраздновали День защитника Отечества, на носу – 8 Марта, а там…
Американские секретные службы находятся в явном кризисе. 20 февраля…
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Из последних новостей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)…
20 февраля с подачи ООН мир отмечал поразительный праздник – Всемирный…
В прошлом году Минприроды сильно огорчило власть российскую. Оно…
Работа в престижных советских изданиях, всесоюзная известность…
Такое заявление сделал президент Латвии Эгил Левитс, встречаясь…
5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя…
Министр энергетики РФ Александр Новак объяснил рост цен на бензин в стране. Новак отметил, что уровень цен на автомобильное топливо в России…
Медицинские специалисты перечислили три явных симптома появления тромба в сосудах. Оторвавшийся тромб может стать причиной внезапного летального…
Происшествия
Поиски двух детей, которые вечером в минувший вторник пропали в море в Сочи, приостановлены. Подчеркивается, что соответствующее решение было принято…
Знаменитый российский музыкант Александр Малинин в день 30-летия со дня свадьбы сделал своей супруге Эмме громкий комплимент. На днях семейная пара…
«Насиловали и накачивали наркотиками»: знаменитая певица заявила о...
Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ, рассказал, при каких условиях страна подвергнется оккупации силами Североатлантического альянса. По данному вопросу…
Нижегородстат сообщает, что в Нижегородской области и Нижнем Новгороде падает рождаемость и увеличивается смертность. Нижний Новгород – едва ли не единственный…
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал призыв «кого-то там в Интернете» убивать детей сотрудников Росгвардии. По его словам, распространение подобной информации…
Жаркое из блогов
- Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился…
Согласно официальной информации, убыль населения фиксируется на протяжении нескольких лет. Только за прошлый год в России естественная убыль населения составила более…
Недовольного и уставшего принца Гарри, который вместе с женой и сыном теперь живет в Канаде, заметили в Шотландии. Согласно последней информации осведомленных источников…
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые правила применения оружия при охране государственной границы России в воздушном пространстве.
Всемирно известная российская теннисистка Мария Шарапова ушла из спорта. О завершении профессиональной карьеры спортсменки в среду, 26 февраля, сообщило американское…
До конца дня в Керченском проливе ожидается ветер 20-25 м/c и сильные волны. На полуострове экстренное предупреждение будет действовать и 27 февраля.
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил о первых результатах тестов на коронавирусную инфекцию, которые проходили эвакуированные из Китая граждане. Известно, что…
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 26 февраля, заявил, что пока рано говорить о пандемии нового типа коронавируса, однако, отметил, что такой…
Все шесть немецких клубов победили в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Событие комментирует для еженедельника «Аргументы недели» бывший защитник ЦСКА…
Днем в среду, 26 февраля, московских водителей предупредили о гололедице на дорогах и дожде со снегом. Предполагается, что погодные условия могут существенно осложнить…
Общество
Такое заявление сделал президент Латвии Эгил Левитс, встречаясь с представителями Германо-балтийской камеры. По его мнению, такая функция более не является актуальной.
Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что руководство партии не обсуждало смену лидера, названия и объединение «Единой России» с «Общероссийским народным…
Развитие народных художественных промыслов в Нижнем Новгороде планируется по нескольким направлениям: создание ремесленных аллей в парках и скверах города, где…
Тревожные новости о коронавирусе порождает огромное количество слухов и страхов. Насколько коварен данный вирус? И может ли он «добраться», например, до Латвии? Есть…
Подавая милостыню наличными, мы рискуем стать либо пособниками преступников, которые заставляют других попрошайничать, либо жертвами тех, кто зарабатывает на нашей…
Жаркое из блогов
Вчера Аркадий Гершман обратил внимание на новую глупость. Вернее, глупость-то старая, просто она начала стремительно расползаться по Москве, будто вспышка коронавируса…
Кабинет министров решил обсудить интересную тему: законопроект об ограничении проституции. Латвийские чиновники потратили много часов на обсуждение, но к единому решению…
Общество
Минусинский школьник Егор сейчас находится на грани жизни и смерти. 12-летний мальчик пострадал от рук грабителей, но в коме он оказался по вине врачей и сейчас…
Парламентарии считают, что любое закрытие предприятия – это ЧП. По некоторым данным, в России планируют закрыться три сахарных завода.
Дмитрий Песков назвал личным мнением слова экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о необходимости начать заново отсчет количества сроков пребывания у власти главы…
У здания администрации президента Украины мужчина облил себя бензином, а потом осуществил поджег. Эта акция стала в украинских СМИ одной из главных тем нынешней среды…
В среду стало известно, что количество жертв коронавируса в Италии вновь увеличилось. Согласно последним данным главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли…
Общество
В Совете Федерации одобрили закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года. Идея продлить действие программы маткапитала и ввести выплаты семьям…
Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза, рассказал, почему Киев не хочет воевать с Российской Федерацией за Крымский полуостров. Слова чиновника приведены…
Речь идет о телефонах с крупными кнопками и «хорошо различимыми элементами на экранах». По некоторым данным, компании готовы предоставить аппараты и связь за свой счет.
Общество
Первый зампредседателя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев ответил Сергею Шнурову, назвавшему единороссов в своем стихотворении «колхозниками», из которых всеми силами…
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о намерении обратиться в Минкультуры РФ с требованием о запрете для показа мультфильма "Вперед", премьера которого запланирована…
Актриса Ирина Безрукова потеряла единственного сына Андрея Ливанова, когда ему было 25 лет. Они жили в соседних квартирах. Говорят, теперь входная дверь в квартиру…
Президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 российских граждан и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ.
Психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал,что каждый пятый мужчина и каждая четвёртая женщина проверяют телефон своего партнёра, и как желание читать…
Маленькая девочка уже 5 лет живет в медицинском учреждении, ее до сих пор не забрали. Об этом рассказала юрист перинатального медицинского центра.
Причиной появления двадцати процентов злокачественных новообразований являются вирусы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Александр Мясников, отечественный врач…
По факту покушения на убийство учительницы школы в Ульяновске, совершенного учеником, Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело. Пострадавшая учительница…
"Аргументы недели" продолжают рассказывать о разведчиках-нелегалах, чьи фамилии недавно обнародовал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Одной из самых…
Самым популярным единым госэкзаменом остается обществознание – этот предмет собирается сдавать практически каждый второй из участников экзаменационной кампании.
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Трагедия произошла в Тамбове. Пенсионерка умерла на глазах у сына. Инцидент случился 26 февраля возле дома 2 Д на бульваре Энтузиастов.
На Украине рассказали, через какой период времени Киев снова может завладеть Крымом, который в настоящий момент является частью Российской Федерации. По данному вопросу…
Зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Италии, Республике Корея и Иране. В Италии число заболевших составляет 283 человека, здесь…
Общество
На минувшей неделе в прессу просочилась информация о назначении Ивана Павлова адвокатом по резонансному делу так называемой «Сети»*. И если для совсем уж широкой…
Сообщается, что два медика пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи с легковой машиной на юго-востоке Москвы. Сейчас движение транспорта на месте…
В Москве 26-летняя женщина ударила ножницами в грудь своего знакомого во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел России…
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве президенту Украины Владимиру…
В Казахстане вблизи аэропорта аварийную посадку совершил самолет Ан-2. Лайнер авиакомпании «Орлан 2000» выполнял рейс Усть-Каменогорск - Аксуат.
5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя всех народов» в обществе бьёт рекорды: согласно опросу «Левада-центра», 51% уважают, восхищаются…
Эксперт Андрей Суздальцев рассказал, при каком условии власти Украины смогут уничтожить восставшие против Киева республики Донбасса. По данному вопросу аналитик…
Спорт
Система видеопомощи арбитра (VAR) будет использована во время проведения всех матчей весенней части чемпионата России по футболу. Информация об этом размещена…
Поправка в Конституцию о запрете на отчуждение территории страны - важнейшая из рассматриваемых инициатив. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич.