Число жертв коронавируса в Италии достигло 12 человек

В среду стало известно, что количество жертв коронавируса в Италии вновь увеличилось. Согласно последним данным главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, болезнь унесла жизни 12 человек.

Ранее сообщалось об 11 смертельных случаях. Все жертвы коронавируса являлись людьми пожилого возраста, страдавшими рядом хронических заболеваний, и проживали в северной части Италии – в областях Ломбардия и Венето.