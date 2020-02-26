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Число жертв коронавируса в Италии достигло 12 человек

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Число жертв коронавируса в Италии достигло 12 человек
коронавирус в Италии, Claudio Furlan/Keystone Press Agency
В среду стало известно, что количество жертв коронавируса в Италии вновь увеличилось. Согласно последним данным главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, болезнь унесла жизни 12 человек.
 
Ранее сообщалось об 11 смертельных случаях. Все жертвы коронавируса являлись людьми пожилого возраста, страдавшими рядом хронических заболеваний, и проживали в северной части Италии – в областях Ломбардия и Венето.
 
Сегодня утром власти Эмилии-Романьи официально сообщили о кончине первого человека, заразившегося на территории области. Им оказался 70-летний мужчина, которому ранее диагностировали несколько серьезных заболеваний, не связанных с коронавирусом.
 
Кроме того, сообщается о выздоровлении китайской туристки, которая вместе с супругом находилась на лечении в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.
ЕТ

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