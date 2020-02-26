Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Республику Корея и Иран

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26 февраля 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

По данным на 26 февраля, зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Италии, Республике Корея и Иране.

Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщает Роспотребнадзор.

В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19, из них 11 – с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших коронавирусом составляет 283 человека, здесь зафиксировано 7 летальных исходов заболевания.

«Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что двое россиян оказались на карантине в отеле на острове Тенерифе из-за коронавируса.