Двое россиян оказались на карантине в отеле на острове Тенерифе из-за коронавируса

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26 февраля 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Двое российских туристов оказались на карантине в отеле на острове Тенерифе из-за коронавируса. В Испании отель на этом острове Канарского архипелага закрыли на карантин в связи с обнаружением там возможного источника заболевания коронавирусом.

В посольстве РФ в Испании сообщили, что в отеле находится супружеская пара из России. Связь с ними имеется. Консульский отдел и Почётное консульство на Канарских островах держат вопрос на контроле, - сообщает "СП".

Коронавирус - это название группы известных вирусов, которые вызывают известные проблемы со здоровьем, начиная от обычных симптомов простуды и заканчивая пневмонией. В конце прошлого года люди заразились новой мутацией этого вируса, получившего название коронавирус COVID 2019. Этот штамм был впервые выявлен в Ухане в КНР. "Новая природа вируса означает, что некоторые его аспекты неизвестны, и поэтому чиновники здравоохранения рекомендуют дополнительные меры предосторожности", - пишет издание budwigcenter.com.

Коронавирус добрался до Европы. В Италии скончались пять человек.

Несколько россиян задержались на Канарских островах из-за песчаной бури. Жители города Пуэрто-де-ла-Крус прислали "Аргументам недели" фото: