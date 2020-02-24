Канарские острова из-за песчаной бури не могут покинуть сотни туристов

Сегодня стало известно, что сотни туристов из Финляндии не могут покинуть Канарские острова из-за песчаной бури. Авиасообщение с финскими аэропортами прервали в минувшую субботу, 22 февраля.

Отмечается, что мощная песчаная буря пришла на Канарские острова из Африки. Из-за этого путешествия в данном регионе на самолетах могут быть опасными.

Предполагается, что туристы смогут отправиться домой не раньше грядущего вторника.

Напомним, что Канарские острова – это излюбленное место отдыха жителей Финляндии, особенно в зимнее время.