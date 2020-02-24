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Канарские острова из-за песчаной бури не могут покинуть сотни туристов

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Канарские острова из-за песчаной бури не могут покинуть сотни туристов
песчаная буря, pixabay.com
Сегодня стало известно, что сотни туристов из Финляндии не могут покинуть Канарские острова из-за песчаной бури. Авиасообщение с финскими аэропортами прервали в минувшую субботу, 22 февраля. 
 
Отмечается, что мощная песчаная буря пришла на Канарские острова из Африки. Из-за этого путешествия в данном регионе на самолетах могут быть опасными.
 
Предполагается, что туристы смогут отправиться домой не раньше грядущего вторника.
 
Напомним, что Канарские острова – это излюбленное место отдыха жителей Финляндии, особенно в зимнее время.
ЕТ

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