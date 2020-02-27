В Великобритании начался гастрольный тур голограммы певицы Уитни Хьюстон

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27 февраля 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Гастрольный тур голограммы американской певицы Уитни Хьюстон стартовал в Шефилде. Первые снимки с концерта появились в соцсетях.

Лазерное изображение поп-звезды, которая скончалась в 2012 году, исполняет лучшие хиты, меняет сценические костюмы и танцует.

Мнения фанатов певицы разделились – одни считают, что снова побывали на концерте любимой исполнительницы, другие говорят, что лазерное изображение никогда не заменит человека.

О том, что голограмма Хьюстон, которую создавали несколько лет, отправится в тур, стало известно в сентябре 2019 года. Специалисты, которые создавали лазерное изображение Хьюстон, также работали над виртуальными образами Роя Орбисона и Эми Уайнхаус.