Песню Уитни Хьюстон выпустили спустя семь лет после смерти певицы

Новая песня американской певицы Уитни Хьюстон увидела свет спустя семь лет после смерти исполнительницы. Композиция под названием Higher Love была записана в 1990 году.

Хьюстон записала кавер-версию песни британца Стива Уиндвуда в качестве бонусного трека к одному из своих альбомов, передаёт Мир24. Отмечается, что пластинки с песней выпускались только на территории Японии.

Перед тем, как представить песню широкой общественности, её обработкой занялся норвежский диджей Кирре Горвелл-Даль. Он подчеркнул, что старался сделать трек таким, каким бы его исполнила сама Уитни.