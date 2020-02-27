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Владимир Путин рассказал, были ли у него двойники

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Владимир Путин рассказал, были ли у него двойники
Владимир Путин, Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, были ли у него двойники. Глава государства признался, что ему поступали предложения привлечь дублеров.

Некоторые «эксперты» высказывали предположение, что на самом деле у российского президента есть двойник, однако сам Владимир Путин опроверг эту информацию. По словам главы государства, в начале первого президентского срока ему предлагали воспользоваться помощью дублера во время потенциально небезопасных мероприятий, однако Путин отказался от этой затеи.  «Идея возникала, но я отказался от двойников», - сказал Путин.

АБ

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