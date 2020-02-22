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22 февраля 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о спортивных увлечениях Путина. По его словам, российский лидер старается уделять любимым хобби время каждый день.

"Он поддерживает себя, и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса - это у него ежедневная практика", - поделился Песков.

Также он отметил, что Владимир Владимирович продолжает заниматься самбо и хоккеем.

Сегодня глава государства посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит на сочинской арене "Ледяной куб". В соревнованиях участвуют 14 сильнейших спортсменов из юниорской сборной РФ.

Ранее Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на сообщение об имитации ответного ядерного удара со стороны Европы по России во время военных учений Минобороны США.