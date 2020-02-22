Пушков оценил имитацию ядерного удара США по России

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22 февраля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на сообщение об имитации ответного ядерного удара со стороны Европы по России во время военных учений Минобороны США. По его словам, Пентагон взял «верный ориентир».

«Чему верить: обещаниям США не размещать свои ядерные ракеты в Европе или имитации ядерного удара по России в ходе учений Минобороны США, что предполагает наличие таких ракет на континенте? Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона», - высказал сенатор.

Пушков отметил, что «имитация удара – верный ориентир».

Ранее сообщалось, что в ходе учений Пентагон представил сценарий, согласно которому в Европе началась война с Россией, и Москва приняла решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО.