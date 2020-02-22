Глава Пентагона принял участие в военных учениях по отражению ядерного удара России по Европе

Соединенные Штаты Америки провели военные учения, симулирующие нанесение ответного удара с использованием ядерного оружия после применения Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО.
В учениях принимал участие глава Пентагона Марк Эспер и конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри. Представитель Пентагона высокого ранга проинформировал общественность о результатах учений.
Согласно сценарию учений, в Европе началась война с Россией, и Москва приняла решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО.
Министр обороны, проведя консультации в Пентагоне, обсудил с главой Белого дома окончательное решение ответа. "Это был ограниченный ответ", - сказал представитель Пентагона и уточнил, что США ответили применением ядерного оружия.
В американском Минобороны заключили, что глава Пентагона и конгрессмен получили представление о том, как будет вестись координация действий в случае конфликта с применением ядерного оружия.
Ранее заместитель помощника главы Пентагона Чад Сбрагиа, выступая в американо-китайской комиссии по экономике и безопасности, заявил, что США следует готовиться к вооруженному конфликту с Китаем