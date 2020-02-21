В Пентагоне оценили возможность возникновения вооруженного конфликта США с Китаем

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21 февраля 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Пентагон, pixabay.com

Заместитель помощника главы Пентагона Чад Сбрагиа, выступая в американо-китайской комиссии по экономике и безопасности, заявил, что США следует готовиться к вооруженному конфликту с Китаем.

По словам Сбрагиа, Китай, в настоящий момент расширяет свое военное присутствие с целью противостояния национальным интересам Соединенных Штатов. Именно поэтому он убежден, что американской стороне необходимо наращивать разработки вооружений и укреплять связи с союзниками.

Заместитель помощника министра обороны США также заметил, что Народно-освободительная армия Китая становится все более опасной в связи с намерением Пекина усилить свое влияние на международной арене.