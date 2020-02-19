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Два козыря России в случае начала войны с Соединенными Штатами раскрыли в Китае

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Два козыря России в случае начала войны с Соединенными Штатами раскрыли в Китае
Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Названы два козыря Российской Федерации в случае начала вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад на страницах китайской прессы.

Как пишет издание Sina, преимуществом РФ является ее ядерный арсенал. На данный момент, согласно оценкам экспертов из КНР, в распоряжении Москвы имеются свыше пяти тысяч боеголовок. Это примерно на тысячу больше, чем у США.

Кроме того, если вспыхнет война, козырем России станут ее размеры, говорится в процитированной публикации. Отмечается, что протяженность страны с севера на юг составляет четыре тысячи километров, а с юга на запад – девять тысяч. Американцам будет очень трудно взять под контроль такую огромную территорию, считают китайские аналитики.

Ранее в отечественном экспертном сообществе назвали причину нереальности победы Запада над Москвой. Кроме того, сообщалось, что в СМИ определили, где может начаться ядерный конфликт между США и Россией.

 

ДЦ

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