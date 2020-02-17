Назван возможный сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Россией и США

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17 февраля 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Издание «Свободная пресса» пишет, что весной на контролируемой Норвегией территории Арктики пройдут учения НАТО, в которых примут участие около 7 500 американских военных. Какой-либо инцидент в данном регионе, входящем в сферу интересов Москвы, «может стать искрой» для Третьей мировой, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на Украине поведали об отказе США помочь Киеву во время обострения отношений с Россией весной 2014 года. Кроме того, сообщалось, что Евгений Сатановский, отечественной эксперт, высказался по поводу готовности Турции начать войну с РФ.