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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Готов ли президент Турции Эрдоган к войне с Россией из-за ситуации в Сирии?

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Готов ли президент Турции Эрдоган к войне с Россией из-за ситуации в Сирии?
Президент Турции Реджеп Эрдоган, globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, высказался по поводу готовности властей Турции к вооруженному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующий комментарий специалист дал журналистам.

Некоторое время назад Реджеп Эрдоган обвинил ВКС РФ в гибели гражданского населения Идлиба. Также политик пригрозил уничтожением самолетам, которые будут угрожать безопасности турецких сил, дислоцированных в сирийском регионе.

Сатановский, ставший собеседником НСН, высказал мнение, что президент Турции «ни к чему не готов» и «блефует, как всегда». Война с Россией является «страшным сном» для Анкары, отметил эксперт.

При этом аналитик предположил, что Турция будет продолжать операцию на территории Сирии.

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Геворг Мирзаян спрогнозировал ответ Москвы в случае претворения в жизнь угроз Реджепа Эрдогана.

 

ДЦ

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