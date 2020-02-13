Предсказан ответ Москвы в случае уничтожения Турцией самолетов ВКС РФ в Сирии

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13 февраля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: газета ВЗГЛЯД

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Политический эксперт Геворг Мирзаян предсказал, как ответит Москва, если Турция начнет сбивать российские самолеты в Сирии. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями СМИ.

Некоторое время назад турецкий президент Реджеп Эрдоган обвинил РФ в ударах по мирному населению сирийского Идлиба. Кроме того, политик пригрозил сбивать самолеты, угрожающие военным Турции, которые находятся в регионе.

По словам Мирзаяна, ставшего собеседником газеты ВЗГЛЯД, если Анкара решится на агрессивные действия против российских ВКС, ее ждет «системное избиение по всем фронтам». Аналитик добавил, что НАТО вряд ли окажет эффективную помощь Турции в случае обострения ситуации.