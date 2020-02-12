Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//В мире 13+

Эрдоган обвинил РФ в атаках против мирных жителей в Идлибе

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Эрдоган обвинил РФ в атаках против мирных жителей в Идлибе
Фото:Реджеп Тайип Эрдоган, kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Сирия виноваты в гибели мирных жителей в Идлибе. При этом боевики, против которых сражаются сирийские военные получила турецкую бронетехнику.

«Турция полна решимости выбить войска Асада за пределы зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации», - высказал глава государства.

По его словам, большинство атак, которые совершаются Сирией и Россией в Идлибе, направлены против мирного населения. Известно, что боевые действия активизировались в январе, несмотря на то, что РФ и Турция предложили ввести режим прекращения огня.

Ранее в СМИ появился прогноз о «неизбежной» войне между Россией и Турцией.

БА

//картина дня

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам с требованием предоставить доступ к личным перепискам пользователей.

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Тюменский школьник принес извинения за видеопранк, в рамках которого он с друзьями изобразил поимку людей, якобы зараженных коронавирусом. Подросток также назвал главную…

//новости ан

Героическая супружеская пара разведчиков-нелегалов – Виталий и Людмила Нуйкины - стала известная широкой общественности лишь недавно. Их имена в числе других рассекретил…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Председатель Народной скупщины Сербии заявила, что отношения с Россией – «самые близкие двусторонние отношения». Она подчеркнула, что Россия и Сербия – в числе стран…

//новости ан

Почему экс-мэр Рига Нил Ушаков спит и видит, как действующего градоначальника «попросят на выход»? Специально для «Аргументов Недели» интервью действующего столичного…

//новости ан

В СМИ появилось видео, на кадрах которого ученики одной из школ в Астрахани запечатлели «любовь» между девятиклассником и учительницей биологии. Отмечается, что «молодая…

Госдума обсуждает реформу ОСАГО. Страховщики получат свободу определять тарифы в ОСАГО, что уже стало предметом бурного обсуждения среди страховщиков, уже разгоряченных…