Эрдоган обвинил РФ в атаках против мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Сирия виноваты в гибели мирных жителей в Идлибе. При этом боевики, против которых сражаются сирийские военные получила турецкую бронетехнику.
«Турция полна решимости выбить войска Асада за пределы зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации», - высказал глава государства.
По его словам, большинство атак, которые совершаются Сирией и Россией в Идлибе, направлены против мирного населения. Известно, что боевые действия активизировались в январе, несмотря на то, что РФ и Турция предложили ввести режим прекращения огня.
Ранее в СМИ появился прогноз о «неизбежной» войне между Россией и Турцией.