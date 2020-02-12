Эрдоган обвинил РФ в атаках против мирных жителей в Идлибе

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12 февраля 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Фото:Реджеп Тайип Эрдоган, kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Сирия виноваты в гибели мирных жителей в Идлибе. При этом боевики, против которых сражаются сирийские военные получила турецкую бронетехнику.

«Турция полна решимости выбить войска Асада за пределы зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации», - высказал глава государства.

По его словам, большинство атак, которые совершаются Сирией и Россией в Идлибе, направлены против мирного населения. Известно, что боевые действия активизировались в январе, несмотря на то, что РФ и Турция предложили ввести режим прекращения огня.

Ранее в СМИ появился прогноз о «неизбежной» войне между Россией и Турцией.