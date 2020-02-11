Выложен прогноз о «сокрушительной» победе России в «неизбежной» войне с Турцией

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11 февраля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Самолет ВКС РФ, Aleksey Ivanov/TV Zvezda / globallookpress.com

Война между Российской Федерацией и Турцией «неизбежна». Такая точка зрения высказана в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как утверждает автор канала «Геополитика» в «Яндекс. Дзен», Анкара мешает Москве навести порядок в Сирии, финансируя террористические группировки, которые противостоят силам, подконтрольным президенту Башару Асаду. Кроме того, блогер отмечает, что конфликт России и Турции выгоден многим странам. В числе них названы Соединенные Штаты, Израиль, Иран и Саудовская Аравия.

В процитированной публикации предсказывается, что возможная война закончится быстрой и «сокрушительной» победой РФ.

Ранее в ополчении непризнанной ДНР раскрыли опасность боевых действий на территории Донбасса для России. Также сообщалось, что в СМИ назвали предполагаемый район начала Третьей мировой.