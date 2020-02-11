Определен возможный район начала Третьей мировой войны между Россией и НАТО

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11 февраля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО в Норвегии, Sgt. Justin Toledo / globallookpress.com

Финмарк, самый северный регион Норвегии, может стать районом начала Третьей мировой войны между Российской Федерацией и НАТО. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных интернет-СМИ.

Ресурс Consortium News пищет, что в следующем месяце в Норвегии стартуют крупные учения Североатлантического альянса. После высадки на побережье военные начнут движение в сторону Финмарка, неподалеку от которого расположен Кольский полуостров. Провокации НАТО в этом районе способны привести к применению ядерного арсенала РФ, который находится на полуострове, говорится в публикации, переведенной «ПолитРоссией».

Ранее Александр Разуваев, отечественный эксперт, озвучил прогноз о гарантированном уничтожении США в случае войны между Москвой и НАТО. Также сообщалось, что контрразведка Штатов назвала Россию в числе главных угроз для страны.