Обнародован прогноз о стопроцентном уничтожении США в случае войны России и НАТО

Если между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом в будущем вспыхнет конфликт, то он будем ядерным. Соответствующую точку зрения в беседе с журналистами озвучил Александр Разуваев, отечественный эксперт.
Как отметил аналитик, ядерная стратегия Москвы предполагает стопроцентное уничтожение противника. По словам Разуваева, в случае войны России и НАТО Соединенные Штаты прекратят свое существование – на их месте образуется огромный пролив.
Ранее американские контрразведчики отнесли Россию к числу главных угроз для США. Кроме того, сообщалось, что эксперт Игорь Коротченко рассказал об оружии Штатов, которое приближает Третью мировую.