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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Обнародован прогноз о стопроцентном уничтожении США в случае войны России и НАТО

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА REGNUM

Обнародован прогноз о стопроцентном уничтожении США в случае войны России и НАТО
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Если между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом в будущем вспыхнет конфликт, то он будем ядерным. Соответствующую точку зрения в беседе с журналистами озвучил Александр Разуваев, отечественный эксперт.

Как отметил аналитик, ядерная стратегия Москвы предполагает стопроцентное уничтожение противника. По словам Разуваева, в случае войны России и НАТО Соединенные Штаты прекратят свое существование – на их месте образуется огромный пролив.

Ранее американские контрразведчики отнесли Россию к числу главных угроз для США. Кроме того, сообщалось, что эксперт Игорь Коротченко рассказал об оружии Штатов, которое приближает Третью мировую.

 

ДЦ

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