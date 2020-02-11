Американская контрразведка назвала Россию в числе главных угроз Соединенным Штатам

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11 февраля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Официальная резиденция президента США в Вашингтоне, pixabay.com

Российская Федерация вошла в число главных угроз Соединенным Штатам. Соответствующий документ опубликовала некоторое время назад контрразведка североамериканского государства.

В документе говорится, что РФ, как и Китай, действует по всему миру, используя инструменты национальной мощи против США. Также отмечается, что в распоряжении Москвы есть широкий спектр современных возможностей, которые позволяют вести разведку.

Ранее Игорь Коротченко, отечественный эксперт, назвал американское оружие, которое приближает начало Третьей мировой. Также сообщалось, что в Китае рассказали, как РФ может разгромить Штаты.