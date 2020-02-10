Способное разгромить США и завершить Третью мировую оружие РФ назвали в Китае

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10 февраля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подводные беспилотники «Посейдон» способны разгромить Соединенные Штаты и «завершить Третью мировую войну» в случае начала нового глобального конфликта. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Как отмечает издание Sohu, отличительными чертами «Посейдонов» являются незаметность, внезапность и разрушительная сила. После получения сигнала оснащенные ядерной энергоустановкой аппараты смогут беспрепятственно атаковать любой объект, расположенный на североамериканском побережье, говорится в процитированной публикации.

Ранее в американских СМИ выявили естественное препятствие для военной победы над Россией. Также сообщалось, что киевский эксперт Денис Ивашин обнаружил «плацдарм РФ для нападения на Украину».