Способное разгромить США и завершить Третью мировую оружие РФ назвали в Китае

Российские подводные беспилотники «Посейдон» способны разгромить Соединенные Штаты и «завершить Третью мировую войну» в случае начала нового глобального конфликта. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.
Как отмечает издание Sohu, отличительными чертами «Посейдонов» являются незаметность, внезапность и разрушительная сила. После получения сигнала оснащенные ядерной энергоустановкой аппараты смогут беспрепятственно атаковать любой объект, расположенный на североамериканском побережье, говорится в процитированной публикации.
Ранее в американских СМИ выявили естественное препятствие для военной победы над Россией. Также сообщалось, что киевский эксперт Денис Ивашин обнаружил «плацдарм РФ для нападения на Украину».