Естественное препятствие для военной победы США над Россией раскрыли в прессе

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10 февраля 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

Американские танки, Staff Sgt. Austin Berner / globallookpress.com

Реки являются естественным препятствием для победы Соединенных Штатов в случае начала вооруженного конфликта между Вашингтоном и Москвой. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах американской интернет-прессы.

Согласно прогнозу портала Breaking Defense, боевые действия будут происходить на территории Восточной Европы, где протекает множество рек. Авторы издания полагают, что соединения США окажутся не в состоянии форсировать крупные водные объекты из-за ограниченных возможностей инженерных войск.

Ранее киевский эксперт Денис Ивашин обнаружил «плацдарм России для нападения на Украину». Также сообщалось, что отечественный политолог Сергей Михеев назвал единственную помеху для военного разгрома РФ Америкой.