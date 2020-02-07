Единственное препятствие для военного разгрома России Америкой раскрыл политолог

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7 февраля 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Соединенные Штаты уже давно «задушили» бы Российскую Федерацию, если бы не одно обстоятельство. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.

Михеев прокомментировал для «Царьграда» публикацию китайских СМИ, в которой говорится о том, что американская армия способна разгромить Россию в течение трех часов. По мнению аналитика, Штаты давно уже сделали бы это, если бы Москва не могла нанести ответный удар. В Вашингтоне знают об оборонных возможностях РФ, поэтому воздерживаются от агрессивных действий, полагает Сергей Михеев.

Ранее сообщалось, что на страницах интернет-СМИ появился материал, рассказывающий о «подготовке США к войне с Россией на территории Украины».