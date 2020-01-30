Предполагаемый срок уничтожения России в случае войны с США подсчитали в Китае

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30 января 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет ВМС США, US Navy / globallookpress.com

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующий материал разместили на страницах китайской интернет-прессы.

Согласно расчетам авторов ресурса China.com, если вспыхнет война, РФ может быть разгромлена в течение трех часов. В публикации говорится, что у страны есть шанс предотвратить катастрофический для себя сценарий развития событий. Чтобы избежать поражения, Москве, как считают китайские эксперты, в частности, необходимо заняться усилением систем ПРО и созданием новых стратегических бомбардировщиков.

Ранее отечественный журналист Максим Шевченко назвал вероятный срок начала войны США с Ираном. Также сообщалось, что в СМИ раскрыли возможную цель ликвидации американцами иранского генерала Касема Сулеймани.