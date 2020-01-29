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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В СМИ раскрыли возможную причину уничтожения американцами генерала Сулеймани

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Независимая газета»

В СМИ раскрыли возможную причину уничтожения американцами генерала Сулеймани
Акция протеста в Иране после гибели генерала Касема Сулеймани, Babak Jeddi / globallookpress.com

Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего года. Соответствующая версия содержится в материале, опубликованном на страницах российских СМИ.

Как пишет «Независимая газета» со ссылкой на военного эксперта Юрия Неткачева, Сулеймани курировал вопросы обеспечения безопасности трубопровода Киркук (Ирак) – Банияс (Сирия). В настоящий момент имеющий стратегическое значение для Сирии и всего Ближнего Востока трубопровод не действует, однако есть информация, что президент Арабской республики Башар Асад намерен его восстановить. Возможно, США уничтожили Сулеймани, чтобы помешать этим планам.

Ранее отечественный эксперт Владимир Шаповалов оценил заявление американской стороны о «беспощадных действиях» России в Сирии. Кроме того, сообщалось, что в Москве прокомментировали «перехват» генерала РФ в Арабской республике.

 

ДЦ

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Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего…

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