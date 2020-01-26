В Минобороны прокомментировали

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26 января 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

В российском Министерстве обороны назвали примером эффективного взаимодействия военных инцидент с "перехватом" американцами российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж.

Накануне несколько арабских и курдских СМИ показали видео инцидента, произошедшего в субботу в районе города Телль-Тамр, где американские войска в очередной раз не пропустили российский военный патруль.

В российском ведомстве прокомментировали заявления представителей США: инцидент произошел более года назад. После этого "со всем разобрались по военным каналам". О каком генерале идет речь, не сообщается.

В то время город Манджиб находился под тройным контролем войск коалиции во главе с США, отрядов курдов и правительственных войск Сирии: приходилось постоянно согласовывать действия, избегая конфликтов.

"Поэтому случай, изложенный американским представителем, - наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии", - подчеркнули в российской Министерстве обороны.

Ранее АН сообщали, что в Сети появилось видео работы роботехнических комплексов "Сфера" и "Скарабей" в САР. При помощи этих устройств военные Рф осматривают труднодоступные участки под автомобилями и среди завалов.