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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Армия 13+

Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии
скриншот youtube-видео

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Сфера" и "Скарабей" в САР. При помощи этих устройств военные Рф осматривают труднодоступные участки под автомобилями и среди завалов. 

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"Скарабей" представляет собой небольшую платформу на колесах, оснащенную видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Российские военные управляют роботом с помощью цифрового радиоканала с пульта видеонаблюдения.

"Сфера" - это шар с четырьмя камерами кругового обзора. Внутри находится устройство позиционирования, обеспечивающее возврат в вертикальное положение. "Сферу" можно кидать, опускать на шнуре или помещать в полости на штанге.

АС

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