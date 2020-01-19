Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Сфера" и "Скарабей" в САР. При помощи этих устройств военные Рф осматривают труднодоступные участки под автомобилями и среди завалов.
"Скарабей" представляет собой небольшую платформу на колесах, оснащенную видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Российские военные управляют роботом с помощью цифрового радиоканала с пульта видеонаблюдения.
"Сфера" - это шар с четырьмя камерами кругового обзора. Внутри находится устройство позиционирования, обеспечивающее возврат в вертикальное положение. "Сферу" можно кидать, опускать на шнуре или помещать в полости на штанге.