Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии

//Армия 13+

19 января 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

скриншот youtube-видео

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Сфера" и "Скарабей" в САР. При помощи этих устройств военные Рф осматривают труднодоступные участки под автомобилями и среди завалов. Боевики при поддержке бронетехники атаковали армию САР в Идлибе

"Скарабей" представляет собой небольшую платформу на колесах, оснащенную видеокамерой высокого разрешения, микрофоном и тепловизором. Российские военные управляют роботом с помощью цифрового радиоканала с пульта видеонаблюдения.

"Сфера" - это шар с четырьмя камерами кругового обзора. Внутри находится устройство позиционирования, обеспечивающее возврат в вертикальное положение. "Сферу" можно кидать, опускать на шнуре или помещать в полости на штанге.



