Объявлен предполагаемый срок начала войны между Соединенными Штатами и Ираном

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29 января 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik Азербайджан

Военные самолеты США, US Navy / globallookpress.com

Вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Ираном «практически неизбежен». Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Максим Шевченко, российский журналист.

По мнению Шевченко, ставшего собеседником радио Sputnik Азербайджан, к военному столкновению в настоящий момент «все уже готово». С высокой долей вероятности можно спрогнозировать, что конфликт вспыхнет в июне-июле текущего года, отметил журналист. Из слов Максима Шевченко следует, что администрации Дональда Трампа нужен удар по Ирану в целях повышения рейтинга действующего президента США перед выборами, которые состоятся в ноябре.

Ранее в СМИ озвучили вероятную цель ликвидации американскими силами иранского генерала Касема Сулеймани. Также сообщалось, что в отечественном экспертном сообществе отреагировали на заявление Вашингтона о «беспощадных действиях» РФ на территории Сирии.