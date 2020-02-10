Приближающее Третью мировую войну оружие Соединенных Штатов назвал эксперт из РФ

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10 февраля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «НьюИнформ»

Американская подлодка, US Navy / globallookpress.com

Ядерные заряды малой мощности, которые Соединенные Штаты размещают на своих подлодках, приближают Третью мировую. Соответствующую точку зрения в беседе с представителями СМИ высказал Игорь Коротченко, отечественный военный эксперт.

По словам специалиста, любые пуски с американских сумбарин Россия расценит как начало полномасштабного ядерного конфликта. Коротченко добавил, что волноваться по этому поводу больше всего должна Европа, которую Вашингтон собирается милитаризировать.

Ранее отставной полковник Владимир Трухан рассказал о возможном сливе Белоруссией военных секретов РФ представителям НАТО. Кроме того, сообщалось, что на страницах зарубежной прессы назвали российское оружие, которое способно разгромить Штаты.