Экс-полковник сообщил о возможном «сливе» Лукашенко НАТО военных секретов России

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10 февраля 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Александр Лукашенко передал сведения, касающиеся обороноспособности России, представителям Североатлантического альянса в ходе военных учений «Запад-2017». Об этом рассказал Владимир Трухан, полковник армии РФ в отставке.

По словам Трухана, выступившего в эфире YouTube-канала PolitWera, президент Белоруссии «слил» НАТО детали применения российских сил. «Чтобы понять серьезность этого документа - я уволился десять лет назад, но до сих пор являюсь невыездным, так как принимал участие в работе над старым планом», - рассказал бывший полковник.

При этом Владимир Трухан выразил сомнение в том, что белорусская сторона на момент проведения учений была посвящена во все военные секреты Москвы.

Ранее украинский генерал Виктор Ягун призвал принести на территорию Россию «гибридную войну». Кроме того, сообщалось, что в отечественных СМИ поведали о «начале уничтожения Украины США».