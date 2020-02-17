Московский аналитик раскрыл причину невозможности победы Запада над Россией

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17 февраля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Победа Запада над Россией невозможна. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, озвучил Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.

Аналитик отметил, что жителей России отличает такое качество, как самопожертвование. «Там, где другие отказывались терпеть и жертвовать, мы жертвовали и терпели», - подчеркнул Михеев. Именно в этом состоит секрет «исторического успеха» страны, заявил политолог на одной из программ канала «Россия-1».

Ранее на страницах СМИ назвали район, где может начаться ядреная война между РФ и Соединенными Штатами. Также сообщалось, что на Украине пожаловались на американцев, отказавшихся помогать Киеву во время обострения отношений с Москвой весной 2014 года.