Совет Госдумы рассмотрит законопроект о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ

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27 февраля 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин совместно с депутатами внес поправки в Жилищный кодекс и ряд других законов о запрете взимать с граждан комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги банкам и почтовым организациям.

По словам Володина, запретить взимать с граждан комиссию при оплате ими услуг жилищно-коммунального хозяйства – справедливое решение по отношению к людям, поскольку коммунальные платежи – неотъемлемая часть ежемесячных расходов каждого человека.

«Для многих, особенно пожилых людей, пенсионеров, сумма взимаемой комиссии представляет значительный расход, независимо от того, как он осуществляется – через почтовое или банковское отделение, или онлайн», – сказал спикер нижней палаты российского парламента, комментируя внесенную инициативу.

Он также добавил, что с просьбой отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ к депутатам неоднократно обращались избиратели, а президент России поддержал это решение.

«Законопроект направлен в профильный комитет по жилищной политике. Мы рассмотрим его на ближайшем после региональной недели заседании Совета Государственной Думы 2 марта», – сказал Володин.

Накануне в Госдуму поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании.