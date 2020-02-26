В Госдуму поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании

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26 февраля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Поправками предлагается закрепить основные процедурные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования, итоги которого будут являться условием вступления в силу поправок к Конституции.

Об этом сообщил председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В документе указывается, что «назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование».

В случае, если общероссийское голосование назначено на рабочий день, такой день объявляется нерабочим.

Кроме этого, устанавливается, что в общероссийском голосовании вправе принимать участие россияне, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Также закрепляется, что граждане РФ участвуют в общероссийском голосовании на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании, а участие гражданина РФ в общероссийском голосовании является свободным и добровольным.

«Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов, а также установления итогов голосования Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ назначают наблюдателей», – пояснил Крашенинников.

Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы портал Госуслуг, а также государственные информационные системы, многофункциональные центры, а при наличии соответствующих условий – дистанционное электронное голосование.

Ранее сообщалось, что Кремль пока не может назвать сроки голосования по поправкам в Конституцию.