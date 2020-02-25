Кремль пока не может назвать сроки голосования по поправкам в Конституцию

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25 февраля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во вторник сообщил журналистам, что пока никаких решений по срокам голосования по поправкам в Конституцию РФ не принималось.

Песков подчеркнул, что дата голосования не объявлена, но если данная тема будет поднята рабочей группой в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным в грядущую среду, 26 февраля, то ее непременно обсудят.

Напомним, законопроект о поправках в Конституцию был внесен российским лидером в Госдуму 20 января, а 23 января его приняли в первом чтении. Отмечается, что проект закона включает в себя предложения по корректировке 22 глав основного закона.