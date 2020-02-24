В рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию сообщили, как может измениться пенсия

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24 февраля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, как может измениться размер пенсии после принятия поправок в Основной закон страны.

По сведениям депутата, ко второму чтению вносится предложение об индексации пенсий не реже одного раза в год. Президент РФ Владимир Путин это предложение поддержал, уточнив, что именно не реже, а чаще — можно, - пишет "Российская газета".

Крашенников отметил, что закрепление этих правил в Конституции обеспечит их выполнение.

После принятия поправок в Конституцию РФ индексацию пенсий в стране можно будет проводить несколько раз в год.

Крашенников рассказал, что прием поправок завершится 2 марта. После этого законопроект будет выноситься на второе чтение.

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова объяснила, в каком случае размер государственной пенсии может снизиться. По её словам, для этого есть две причины.