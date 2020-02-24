В Совфеде объяснили, из-за чего может уменьшиться размер пенсии

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24 февраля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Фото: pixabay.com

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова объяснила, в каком случае размер государственной пенсии может снизиться. По её словам, для этого есть две причины.

Бибикова предупредила, что пенсия может уменьшится, если при её назначении была допущена ощибка. Также, согласно российскому законодательству, неработающий пенсионер не может получать пенсионные выплаты ниже, чем установленный прожиточный минимум в том регионе, где он зарегистрирован. Таким образом, пенсия может быть уменьшена после переезда.

"Это случится в том случае, если в субъекте Федерации, куда переехал пенсионер, прожиточный минимум окажется меньше, чем в том, где он жил прежде", - объяснила сенатор.