В КПРФ предложили отменить пенсионную реформу

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20 февраля 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

В Мосгордуме депутаты от фракции КПРФ внесли законопроект, предлагающий отменить повышение возраста выхода на пенсию. Документ предусматривает восстановление для граждан страны возраста выхода на пенсию.

Кроме того, в законопроекте предусматривается выплата компенсаций для тех россиян, которые достигли пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), однако из-за пенсионной реформы так и не вышли на пенсию.

Во фракции напомнили, что бюджет России профицитный, а это означает, что средства на восстановление пенсионного возраста есть. Депутаты напомнили, что Фонд национального благосостояния уже превысил 7,7 триллионов рублей.