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Зюганов рассказал, кто может возглавить КПРФ после него

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Зюганов рассказал, кто может возглавить КПРФ после него
Фото: pixabay.com

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, кто может возглавить партию после его ухода с должности. Политик отметил, что кандидатов на этот пост много, "смена растет молодая, прекрасная".

Зюганов подчеркнул, что следующий лидер партии будет избран всем руководством. "Преемников навалом, понимаешь", - сказал он.

Лидер КПРФ предположил, что следующей возглавить коммунистов может секретарь крайкома партии в Алтайском крае Мария Прусакова, которая также является единственным претендентом из Сибири. Также в числе возможных преемников оказались депутаты Госдумы Юрий Афонин, Леонид Калашников, Дмитрий Новиков, глава КПРФ в Свердловской области Александр Ивачев и первый секретарь КПРФ в Приморье Анатолий Долгачев.

АБ

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