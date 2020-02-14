Зюганов напомнил правительству Мишустина о судьбе предшественников

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14 февраля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил нежелание нового правительства отступать от старого курса. По его словам, в таком случае кабмин Мишустина может ждать та же судьба, что и их предшественников во главе с Медведевым.

Зюганов заявил, что либеральный блок в прежнем правительстве «душил» как регионы, так и реальный сектор экономики, при том, что деньги в бюджете были. Таким образом, в стране более чем в два раза увеличилось количество регионов с дефицитом бюджета.

«Неудивительно, что правительство Медведева провалило все, что только можно, и по требованию КПРФ было отправлено в отставку. К сожалению, новый кабмин не спешит менять социально-экономический курс. А зря…», - считает политик.